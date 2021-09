Medie: Svenske IS-kvinder har forladt fangelejr i Syrien

Ifølge Ekots oplysninger er de tre kvinder og deres børn på vej hjem med assistance fra det svenske udenrigsministerium.

Ministeriet vil ikke udtale sig i sagen.

I fangelejrene i det nordlige Syrien sidder familiemedlemmer til formodede medlemmer af den militante bevægelse Islamisk Stat (IS).

De tilbageholdes af det kurdiske selvstyre i det nordlige Syrien.

Tidligere på året meddelte kurderne, at der ikke er tilstrækkeligt med beviser mod de svenske kvinder til at stille dem for retten.

Det svenske Center mod Voldelig Ekstremisme (CVE) har tidligere sagt, at alle kvinder fra lejrene i Syrien vil blive mødt af politi, når de ankommer til Sverige, og blive afhørt straks efter ankomst.

I forvejen er politiet i gang med efterforskninger af flere af de kvinder, der er tilbageholdt i Syrien.

Det formodes, at der sidder i alt 12 kvinder og 22 børn med tilknytning til Sverige i lejrene i det nordlige Syrien.

En svensk delegation bestående af repræsentanter fra blandt andet udenrigsministeriet besøgte lejren i foråret.

Spørgsmålet om de svenske kvinder, der har tilknytning til Islamisk Stat, er kontroversielt i Sverige.

Der har blandt andet været kritik af, at kvinderne kan ende med at leve et liv i frihed i Sverige, på trods af at de på et tidspunkt har sluttet sig til en af verdens mest brutale militante grupper.

I flere tilfælde har det været vanskeligt for svensk politi at finde beviser for, at kvinderne har begået noget kriminelt.

Så sent som lørdag kom det frem, at svensk politi fem gange i løbet af de seneste to år har måttet opgive at rejse sigtelse mod hjemvendte formodede IS-kvinder for mulige krigsforbrydelser.