Medie: Söder erklærer sig som tysk kanslerkandidat

- Hvis CDU er klar til at støtte mig, så er jeg klar, siger Söder ifølge Bild på et møde søndag mellem de to konservative kristdemokratiske søsterpartier CDU og CSU.

Markus Söder, som leder CSU i Bayern, siger, at han er kandidat til at blive tysk forbundskansler.

Dermed har den populære konservative leder i den sydtyske delstat for første gang erklæret sig parat til at forsøge at blive forbundskansler Angela Merkels efterfølger ved forbundsdagsvalget til september.

Der er mindre end seks måneder til valget. De to konservative partier er søndag samlet i Berlin til vigtige drøftelser om den kommende valgkamp og spørgsmålet om en kanslerkandidat.

Den nye partileder i Merkels CDU, den 60-årige Armin Laschet, ønsker selv at blive forbundskansler. Han sagde tidligere søndag, at en kandidat må vælges meget hurtigt. Det har længe ligget i kortene, at spørgsmålet om Laschet eller Söder skulle afgøres hurtigt.

Meningsmålinger viser, at den 54-årige Söder er mere populær blandt vælgerne end Laschet. Men den sidstnævnte har støtte fra flere magtfulde ministerpræsidenter.

Det er som regel også CDU, der stiller med partisamarbejdet CDU/CSU's kanslerkandidat. Men der har tidligere været nogle få markante undtagelser.

Traditionelt har lederne af CDU og CSU selv afgjort, hvem der skal være de konservatives bud på en forbundskansler. Men denne gang er der i baglandet mange, der stiller krav om afstemninger.

Laschet, som er ministerpræsident i Nordrhein-Westfalen, tilhører det politiske centrum i CDU. Han formodes at ville fortsætte Merkels linje. Men han har været i karambolage med hende om coronarestriktioner.

Söder anses for at være en dreven og sikker politiker, som har stået sammen med Merkel under coronakrisen.

Selv om CSU i perioder har domineret den politiske linje i partisamarbejdet, har partiet aldrig siddet på kanslerposten.