Her ses amerikanske og afghanske soldater i Nangarhar-provinsen i Afghanistan i juli 2018.

Medie: Skyderi mellem allierede i Afghanistan dræber flere

Amerikanske og afghanske soldater på en fælles mission endte lørdag i et internt skyderi, skriver avis.

Et skyderi mellem allierede amerikanske og afghanske tropper, der lørdag var på en fælles mission i Afghanistan, har ifølge kilder kostet flere soldater livet.

Det skriver den amerikanske avis The New York Times.

Avisen har oplysningerne fra en række unavngivne amerikanske og afghanske embedsmænd.

Der er ikke mange detaljer om hændelsen, som skete i Nangarhar-provinsen, hvor amerikanske styrker hjælper afghanske styrker med at rydde et område, der er truet af Taliban.

Det er uklart, om skyderiet blev indledt af infiltratorer fra Taliban, hvilket tidligere har været en stor bekymring, eller om skyderiet var resultatet af uenigheder mellem de allierede styrker.

Både amerikanske og afghanske kilder oplyser, at der er tab på begge sider.

Ifølge to afghanske embedsmænd er mellem fem og seks amerikanske soldater blevet dræbt, mens seks afghanske soldater har mistet livet.

Ifølge en militær embedsmand fra USA er mindst seks amerikanske soldater blevet ramt af skud, og der skulle være omkomne iblandt.

Anonyme amerikanske embedsmænd bekræfter over for nyhedsbureauet Reuters, at der er flere dræbte amerikanske soldater.

Mubariz Khadem, der er en højtstående embedsmand i Nangarhar-provinsen, bekræfter ligeledes skyderiet over for Reuters.

- Vi undersøger situationen og vil komme med flere oplysninger, når vi har dem, siger oberst Sonny Leggett, der er talsmand for de amerikanske styrker i Afghanistan, til The New York Times.

Både Taliban og den afghanske afdeling af Islamisk Stat holder til i Nangarhar-provinsen.

Angreb fra afghanske styrker mod amerikanske soldater har tidligere været mere udbredte i krigen i Afghanistan, hvilket dengang skabte frygt for, at mistro mellem de allierede ville spænde ben for indsatsen i landet.

De senere år er det dog langt sjældnere, at der sker denne type angreb.