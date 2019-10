Her ses den bombede indgang til hospitalet i landsbyen Kafr Nabl i Syrien, der i maj i år blev ramt af angreb. Ifølge The New York Times stod russiske bombefly bag.

Medie: Russiske fly bombede fire syriske hospitaler

Gennem detaljerede beretninger mener avis at kunne bevise, at Rusland specifikt gik efter civile mål i Syrien.

Russiske fly bombede tidligere i år i løbet af 12 timer fire hospitaler i Syrien.

Det skriver den amerikanske avis The New York Times.

Avisen har foretaget en undersøgelse af russiske radiooptagelser, journaler fra flyspottere og øjenvidneberetninger.

Luftangrebene fandt sted i maj. De er ifølge avisen del af en større tendens til, at styrker, der støtter Syriens præsident, Bashar al-Assad, specifikt har søgt at ramme hospitaler og sundhedsvæsenets infrastruktur.

Et af de ramte hospitaler hed Nabad al Hayat. Personalet var flygtet tre dage før bombningen, fordi de regnede med et angreb.

En russisk flyleder gav de præcise koordinater på hospitalet til en pilot, der svarede tilbage med en bekræftelse på, at han kunne se hospitalet, beskriver The New York Times.

Flylederen godkendte angrebet, samtidig med at en flyspotter, der havde fået til at opgave at advare civile om kommende angreb, i sin journal nedskrev, at et russisk jagerfly var blevet set i området.

Piloten sendte derefter bomberne afsted mod hospitalet.

Lokale journalister filmede, at tre bomber ramte hospitalets tag, faldt ned igennem taget og eksploderede.

Kort tid efter og blot få kilometer derfra blev hospitalet i landsbyen Kafr Nabl ramt flere gange.

Igen dokumenterer The New York Times angrebet med russiske radiooptagelser, journaler fra flyspottere og øjenvidneberetninger.

Også to andre hospitaler blev ramt i løbet af de 12 timer.

Alle fire hospitaler havde meddelt deres koordinater til FN for at undgå at blive bombet.

FN's generalsekretær, António Guterres, meddelte sidste måned, at han var ved at igangsætte en intern undersøgelse af bombeangreb på hospitaler i Syrien, som tidligere havde meddelt deres koordinater.

Over tyve anlæg, som har forbindelse til sundhedsvæsnet og FN, er blevet bombet i Syrien i år.

Rusland har afvist bevidst at gå efter civile mål.