Medie: Person er anholdt for at sende giftbrev til Trump

Det oplyser en anonym embedsmand for USA's føderale politi ifølge det amerikanske medie NBC News sent søndag dansk tid.

En person er blevet anholdt under mistanke om at have sendt et brev med dødelig gift til Det Hvide Hus.

Personen blev anholdt af grænsepoliti på vej ind i USA fra Canada.

NBC News har ikke yderligere oplysninger om personen.

Ifølge mediet har personen sendt flere breve til også amerikanske statsfængsler.

Det var lørdag, at det i flere amerikanske medier kom frem, at det var lykkedes at stoppe et brev adresseret til præsident Donald Trump indeholdende det dødelige giftstof ricin.

Samtidig meldte en talsmand for canadisk politi ud, at politiet havde "modtaget en anmodning om assistance fra FBI" i forbindelse med et "mistænkeligt brev".

Brevet blev fundet, inden det nåede frem til postsorteringen i Det Hvide Hus.