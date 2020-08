Medie: Mindst én person er død i skotsk togulykke

Omkring 30 beredskabskøretøjer er tilkaldt, efter at et tog onsdag er blevet afsporet i Skotland.

Britisk politi modtog anmeldelsen om ulykken, der fandt sted ved Stonehaven klokken 10.43 dansk tid onsdag.

Herefter blev adskillige brandbiler og ambulancer sendt til ulykkesstedet. Også en lægehelikopter er sendt dertil, skriver BBC.

Ifølge mediet The Press and Journal er der tale om et passagertog.

Liam Kerr, der er konservativt medlem af det skotske parlament, har oplysninger om, at der er flere tilskadekomne.

- Jeg er fuldstændig chokeret over at høre om denne frygtelige ulykke, som har resulteret i, at passagerer er kommet til skade, siger han ifølge The Press and Journal.

Billeder, der er lagt på de sociale medier, viser røg, der stiger op fra det forulykkede tog.

ScotRail, der driver det skotske jernbanenetværk, oplyser, at det "assisterer beredskabstjenesten ved en hændelse ved Stonehaven og vil komme med flere oplysninger senere".

Den skotske førsteminister, Nicola Sturgeon, siger, at der er tale om en "ekstremt alvorlig ulykke".

- Jeg har fået de første indledende beretninger fra Network Rail og beredskabstjenesten, og jeg bliver løbende opdateret, skriver hun på Twitter.

- Alle mine tanker går til alle de involverede.

Også den britiske premierminister, Boris Johnson, omtaler en "meget alvorlig hændelse". Han nævner imidlertid ikke flere oplysninger om ulykkens omfang eller årsag.