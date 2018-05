Medie: Meghan Markles far melder afbud til bryllup

Afbuddet skyldes et samarbejde mellem Thomas Markle og et paparazzibureau, der blev afsløret af det britiske medie The Daily Mail for få dage siden.

Billeder af faren, der prøver jakkesæt og kigger på billeder af datteren, har ifølge The Daily Mail indbragt ham 100.000 pund svarende til cirka 844.000 kroner.

Selv afviser Thomas Markle at have modtaget betaling for billederne.

Over for TMZ kalder han aftalen for "dum" og forklarer, at billederne udelukkende skulle bruges til at sætte ham i et bedre lys.

Siden den royale forlovelse blev offentliggjort i november sidste år, har fotografer flere gange ligget på lur for at tage billeder af Thomas Markle i lidet flatterende situationer - blandt andet når han har købt øl eller set "uhumsk" ud, siger han til TMZ.

Også Meghan Markles halvsøster, Samatha Markle, har meldt sig på banen for at forsvare deres far.

Hun påstår, at de opstillede billeder var hendes idé.

- Medierne fik ham til at fremstå dårligt, så jeg foreslog, at han for sin egen og for det britiske kongehus' skyld skulle få taget nogle positive billeder.

- Vi havde ingen idé om, at han ville blive udnyttet. Det var ikke for pengenes skyld, skriver Samatha Markle på Twitter.

Meghan Markle og prins Harry har dannet par siden 2016. I november sidste år offentliggjorde de deres forlovelse.

Brylluppet finder sted 19. maj på slottet Windsor, der ligger godt en times kørsel vest for London.

I kølvandet på skandalen har det britiske kongehus bedt offentligheden om at respektere Thomas Markle "i denne svære situation".

- Dette er et dybt personligt øjeblik for frøken Markle i dagene op til hendes bryllup. Hun og prins Harry beder endnu engang om forståelse og respekt for Thomas Markle i denne svære situation, sagde en talsperson for kongefamilien mandag.