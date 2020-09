Medie: Maskerede mænd bortfører hviderussisk nobelmodtager

Den svenske avis Göteborg-Posten skriver, at den har modtaget oplysninger om, at maskerede mænd er mødt op foran forfatteren og nobelprismodtageren Svetlana Aleksijevitjs hjem i Hvideruslands hovedstad, Minsk.

Det ser ud, som om forfatteren er blevet bortført, siger hendes svenske oversætter, Kajsa Öberg til avisen.

Hun fortæller, at Aleksijevitj forinden havde sagt til hende, at "jeg kan ikke tale, nu er der dukket mænd med sorte masker op. De er her nu".

Hendes svenske forlægger, Ola Wallin, fortæller, at den 72-årige forfatter ikke åbnede døren for de mænd, som var på vej ind i hendes hjem i den hviderussiske hovedstad, Minsk.

Han siger, at diplomater og tilhængere er mødt op foran hendes hjem for at beskytte hende.

- Hun har opfordret borgerne til at komme derhen. Men at man skal være forsigtig og komme i store grupper, siger Wallin.

Han fortæller, at der foran i hendes gård står sorte politikøretøjer.

Den hviderussiske nyhedstjeneste tut.by skriver ifølge de svenske medier, at der onsdag morgen kørte sorte diplomatbiler op foran hendes hjem, men at Aleksijevitj ikke åbnede sin dør.

Nyhedsbureauet Interfax skriver ifølge TT, at den 72-årige forfatter, der modtog Nobels litteraturpris i 2015, ikke har nogen planer om at forlade landet.

Øjenvidner og blandt andet pressetjenesten Babaryko kunne i timerne forinden bekræfte, at maskerede mænd havde ført det førende oppositionsmedlem Maxim Znak væk fra sit kontor i Minsk, skriver AFP.