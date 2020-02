Medie: Lækket dokument viser Kinas kontrol over uighurer

Lækket dokument viser, hvordan Kina registrerer detaljerede oplysninger om medlemmer af muslimsk mindretal i Xinjiang-provinsen. Og at disse oplysninger lægger til grund for, hvorvidt uighur-muslimer sendes i de såkaldte "genopdragelseslejre". Her ses demonstranter i Hongkong under en protest mod Kinas behandling af uighurerne.

Foto: Lucy Nicholson/Reuters