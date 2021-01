Medie: Kvinde ramt af skud ved Kongressen er død

Ifølge tv-stationen blev kvinden ramt af skud affyret af en politibetjent i forbindelse med, at tilhængere af præsident Donald Trump trængte ind i kongresbygningen.

En kvinde, som onsdag blev ramt af skud under uroligheder ved Kongressen i USA, er død. Det oplyser flere politikilder ifølge NBC News.

Det bliver afvist af public service-mediet NPR. Mediet skriver med henvisning til politikilder, at det endnu er uvist, hvem der skød kvinden.

Der er også uklart, om kvinden deltog i optøjerne inde i bygningen.

På en video inden fra bygningen høres et skud, og en kvinde svøbt i et flag ses falde om. Derefter ses svært bevæbnede betjente nærme sig den liggende kvinde, hvorefter videoen stopper.

Hendes identitet er endnu ikke offentliggjort.

Yderligere mindst en person er angiveligt kommet alvorligt til skade under urolighederne ifølge CNN.

Der er tale om en 24-årig mand, som fra over ti meters højde faldt ned fra et stillads, han var kravlet op på ved kongresbygningen. Manden er i kritisk tilstand blevet bragt til et hospital, rapporterer tv-stationen.

Tilhængere af Trump havde onsdag på opfordring fra præsidenten samlet sig foran Capitol Hill i Washington D.C. for at protestere mod udfaldet af præsidentvalget i november, som blev vundet af Demokraternes udfordrer, Joe Biden.

Demonstrationen fandt sted samtidig med, at Kongressen formelt skulle godkende Biden som USA's kommende præsident.

Kort før midnat dansk tid meddelte sikkerhedschefen for Kongressen, at bygningen nu var sikret. Det er uvist, om det betyder, at alle de indtrængende personer er blevet fjernet.

Processen med at godkende Biden som kommende præsident vil blive genoptaget senere onsdag amerikansk tid. Det oplyser flere lovgivere til mediet The Hill.