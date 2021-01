Medie: Kinesisk vaccine beskytter under 60 procent mod corona

Sinovacs vaccine bliver testet og udviklet i samarbejde med det brasilianske forskningsinstitut Butantan i Sao Paolo.

Instituttet planlægger at frigive de officielle data for vaccinens effekt tirsdag. Det sker forud for, at det vil søge om nødgodkendelse til at bruge vaccinen i Brasiliens nationale sundhedstilsyn, Anvisa.

Butantan-instituttet kalder mandag UOL's historie "ren spekulation".

Medicinske eksperter og regulatorer kritiserede i sidste uge instituttet for en "ufuldstændig offentliggørelse" af sine fase 3-resultater.

Det skete, efter at forskere torsdag meldte ud, at Sinovac-vaccinen også kendt som CoronaVac har en effekt på 78 procent mod milde tilfælde af covid-19, og at den beskytter fuldstændig mod alvorlige tilfælde.

Offentliggørelsen fik siden uafhængige specialister til at kræve mere transparens i forhold til testresultaterne.

Dimas Covas, der er direktør for Butantan-instituttet, siger mandag, at igangværende analyser af fase 3-forsøgene har givet en ny "generel effekt" i tilføjelse til den "kliniske effekt", der blev annonceret i sidste uge.

Vaccinen blev mandag godkendt til nødbrug i Indonesien. Det skete på baggrund af data, der viser, at den har en effekt på 65 procent.

Ifølge mediet UOL kommer den effekt, som Butantan offentliggør tirsdag, til at være mellem 50 og 60 procent - væsentligt lavere end de tal, som instituttet fejrede i sidste uge.

Det er desuden en markant lavere effekt end konkurrerende vacciner som Modernas og Pfizer og BioNTechs vacciner.

De har begge en effekt på over 90 procent.