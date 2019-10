Medie: Kina tvivler på en bred handelsaftale med USA

Kinesiske regeringsfolk tvivler på, at det er muligt at indgå en bred og langsigtet handelsaftale med USA og præsident Donald Trump.

Kinesiske embedsmænd har fortalt besøgende i Beijing og andre under private samtaler, at Kina ikke vil give efter i nogle af de mest kontroversielle sager om handel.

Kinesiske regeringsfolk er også bekymret for Trumps impulsive handlemåde og risikoen for, at han vil bakke ud, selv om parterne skulle indgå den foreløbige aftale, som de forsøger at få underskrevet inden for de kommende uger.

Det skriver Bloomberg, der er et førende medie inden for finansnyheder.

Men også en anden hændelse har sendt grus i maskinen for en aftale.

Chiles præsident, Sebastian Piñera, meddelte onsdag, at uroligheder i landet får ham til at aflyse mødet for landene ved Stillehavet samlet i organisationen Apec. Det skulle have været holdt 16. og 17. november i Santiago.

Her ville præsident Trump møde sin kinesiske kollega, Ji Pi Jinping.

Trump sagde tidligere på ugen, at han håbede på at underskrive en midlertidig handelsaftale med Kina i Santiago.

USA overvejer, om det kan erstatte Chile som vært for Apec-mødet. Hawaii eller Alaska har været omtalt som muligheder. Men det er uvist, om det sker, og i så fald vil det kræve måneders forberedelsestid af USA og de 21 lande, der deltager.

En kinesisk embedsmand med kendskab til forløbet siger, at man ikke vil forhaste sig med en midlertidig aftale, der også omtales som en fase 1-aftale.

- Rådslagninger bør ske skridtvis, siger embedsmanden.