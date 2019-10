Hongkongs regeringschef, Carrie Lam, der her ses under et nyligt besøg i Japan, bliver af mange demonstranter set som for venligt indstillet over for den kinesiske regering. Derfor har mange krævet hendes afgang.

Medie: Kina pønser på at fyre Hongkongs udskældte regeringschef

Kinas regering ønsker at indsætte midlertidig leder, men først når krisen er stabiliseret, siger kilder.

Kina planlægger angiveligt at fyre Hongkongs regeringschef, Carrie Lam, og indsætte en midlertidig leder.

Det skriver den internationale erhvervsavis Financial Times på baggrund af kilder med viden om planerne.

Udskiftningen sker efter måneders massive demonstrationer i den tidligere britiske kronkoloni over øget kinesisk kontrol.

Mange demonstranter har krævet den 62-årige Lams afgang på grund af regeringens håndtering af krisen.

Ifølge Financial Times afventer den kinesiske regering, at situationen i Hongkong stabiliseres, før man foretager udskiftningen i toppen af storbyens selvstyre.

Kina ønsker ikke, at udskiftningen fremstår som et knæfald for demonstranternes krav, skriver avisen.

Hvis Kinas leder, Xi Jinping, vælger at fyre Carrie Lam, vil en afløser overtage i marts næste år og udfylde resten af embedsperioden, der løber frem til 2022, skriver Financial Times.

I september udtalte Carrie Lam selv i lækkede lydoptagelser fra et regeringsmøde, at hun gerne ville trække sig, "hvis det var muligt".

Hun understregede dog på et pressemøde efterfølgende, at hun ikke havde bedt den kinesiske regering om lov til at træde tilbage.

Siden midten af juni har Hongkong været præget af store protester, og millioner har indtil nu deltaget.

Ved flere lejligheder har demonstrationerne udviklet sig voldeligt med sammenstød mellem demonstranter og politi.

Krisen i den delvist selvstændige storby, der siden 1997 har hørt under Kina, begyndte med et lovforslag, der skulle gøre det nemmere at udlevere borgere til retsforfølgelse i Kina.

Lovforslaget blev efterfølgende droppet, men demonstrationerne er fortsat.

Politiet har sat massivt ind mod demonstranterne med afspærringer, vandkanoner og tåregas.

Kina har benægtet, at man forsøger at øge kontrollen med storbyen.

Hongkong fik ved overdragelsen fra britisk til kinesisk kontrol en række demokratiske rettigheder, som det kommunistiske Kina ikke giver sine borgere.

Kina har blandt andet beskyldt USA og andre vestlige lande for at tilskynde uroen i storbyen.