Medie: Kina har sendt medicinske eksperter til Kim Jong-un

Kina har angiveligt sendt et hold til Nordkorea, inklusive medicinske eksperter, for at rådgive i forbindelse med den nordkoreanske leder, Kim Jong-un.

Meldingen kommer efter flere dage med modstridende historier om Kim Jong-uns helbred.

Reuters har ikke kunnet afgøre, hvad holdets rejse til Nordkorea signalerer i forhold til Kims helbred.

En delegation ledet af et højtstående medlem af det kinesiske kommunistpartis internationale afdeling forlod Beijing for at rejse til Nordkorea torsdag, fortæller to af Reuters kilder.

Afdelingen er det vigtigste kinesiske organ, der beskæftiger sig med nabolandet Nordkorea.

Kilderne har ikke ønsket at stille op ved navn på grund af sagens følsomhed, skriver Reuters.

Det var det amerikanske medie CNN, der først på ugen bragte en artikel om Kim Jong-uns helbred.

Her lød det, at amerikanske myndigheder undersøger efterretninger om, at Kim Jong-un skulle være i "alvorlig fare" efter en operation.

Derefter har der været en stribe af modstridende medieberetninger, mens det nordkoreanske styre har været usædvanligt tavs om sagen.

Torsdag sagde USA's præsident, Donald Trump, at han ikke tror, at rapporterne om Kims dårlige helbred er korrekte.

En af de mest detaljerede historier om Kim Jong-uns helbredsproblemer kommer fra sydkoreanske Daily NK, et onlinemedie for afhoppere fra Nordkorea.

Det skrev, at den nordkoreanske leder havde gennemgået en hjerte-kar-operation tidligere på måneden og kom sig i en villa i den nordlige Pyongan-provins.

I artiklen blev det videre beskrevet, at Kim Jong-un, som formodes at være omkring 36 år, havde haft brug for hurtig behandling efter hjerte-kar-problemer relateret til overvægt, stress og heftig rygning.