Medie: Kim Jong-un har muligvis sat kurs mod Singapore

Et fly, der ejes af det kinesiske Air China, landede kort efter klokken syv søndag morgen lokal tid i lufthavnen i Pyongyang. Cirka en time senere lettede det fra Nordkoreas hovedstad med kurs mod Singapore, rapporterer Yonhap.

Hvilke personer, der gik om bord på Boeing 747-flyet, vides ikke.

- Men spekulationer om, at det skal flyve Kim Jong-un til Singapore, vokser, skriver Yonhap.

Det omtalte fly benyttes normalt af den kinesiske regering, når højtstående personer som præsident Xi Jinping skal på udlandsrejser.

Et fragtfly, der ledsagede Kim Jong-un, da han for nylig var på besøg i Kina, lettede også fra lufthavnen i Pyongyang søndag. Sandsynligvis har fragtflyet også Singapore som destination forud for topmødet, skriver Yonhap.

Kim Jong-un skal søndag mødes med Singapores premierminister, Lee Hsien Loong, ifølge en meddelelse fra bystatens udenrigsministerium.

Donald Trump afkortede lørdag sin deltagelse i G7-landenes topmøde i Canada for at begive sig til Singapore om bord på Air Force One.