Medie: Joe Biden vinder primærvalget i Texas

Joe Biden ser ud til at tage endnu et vigtigt stik i kampen om at blive Demokraternes præsidentkandidat i USA.

Onsdag morgen dansk tid, da 90 procent af stemmerne er talt op i Texas, står Biden til at få 32,7 procent af stemmerne mod 29,2 procent til Bernie Sanders.

I Texas er der i alt 228 delegerede at hente.

Meningsmålinger inden primærvalget havde ellers Sanders som vinder.

Med Texas har Biden foreløbig vundet 9 ud af de 13 stater, der er afgjort efter det demokratiske opgør på supertirsdag. Der mangler stadig at blive erklæret en vinder i en enkelt stat - Maine.

Bernie Sanders har foreløbig taget fire stater. Blandt dem Californien.

Californien er den delstat med flest delegerede. Her er der 415 delegerede på spil.

Det kræver 1991 delegerede endeligt at sikre sig nomineringen som Demokraternes præsidentkandidat.

I tirsdagens primærvalg vælges samlet set cirka en tredjedel af de delegerede, som i juli på partikonventet formelt skal udpege, hvem der skal stille op mod den republikanske præsident, Donald Trump, ved valget den første tirsdag i november.

Valget i Texas bekræfter, at der er sket et betydeligt ryk blandt de demokratiske vælgere, siden Biden lørdag vandt primærvalget i South Carolina meget overbevisende.

Det har formentlig hjulpet ham, at midterkandidaterne Pete Buttigieg og Amy Klobuchar efter South Carolina valgte at trække sig ud af opgøret.

Begge har efterfølgende sagt, at de støtter Bidens kandidatur.

Tidligere tirsdag aften sagde Joe Biden til The Wall Street Journal, at han var positiv angående sine chancer for at vinde i delstaten Texas. Og det har altså vist sig at være med god grund.

Antallet af delegerede på supertirsdag er i alt 1357. Det svarer til over en tredjedel af alle de delegerede, som kandidaterne kæmper om.

De delegerede i hver delstat bliver uddelt proportionelt til kandidaterne, alt efter hvor mange stemmer en kandidat får. Kun kandidater med minimum 15 procent af stemmerne kan få tildelt delegerede.