Medie: Japans nye premierminister vil udskrive lynvalg

Ved en afstemning i underhuset, det ene af parlamentets to kamre, mandag morgen dansk tid blev den 64-årige tidligere udenrigsminister formelt godkendt som ny leder af regeringen.

- Jeg tror, at det vil blive en ny begyndelse i sin sande betydning, sagde han efter afstemningen ifølge nyhedsbureauet AFP.

Senere mandag vil han ifølge NHK's kilder holde et pressemøde, hvor han vil oplyse, at parlamentet bliver opløst 14. oktober, samt at der skal holdes valg 31. oktober.

Det overraskende træk kan ifølge Reuters muligvis forklares med, at Kishida vil forsøge at drage fordel af, at han er ny mand på posten.

Desuden er antallet af nye smittetilfælde med covid-19 raslet ned i Japan, hvilket vælgerne måske også vil belønne.

- Kishida spilder ikke tiden. 31. oktober sætter oppositionen under pres, skriver Tobias Harris fra tænketanken Center for American Progress i et tweet.

- Hvis han får en overbevisende sejr ved valget og kan holde godt nok sammen på tingene til at vinde valget til overhuset næste år, så vil han have tre år (som premierminister, red.) uden et valg, skriver Harris ifølge Reuters.

Da den afgående premierminister, Yoshihide Suga, tiltrådte for omkring et år siden, havde han i meningsmålinger en opbakning på over 70 procent.

Men Sugas popularitet faldt hurtigt, fordi mange vælgere var utilfredse med hans håndtering af coronapandemien.

Suga besluttede derfor at forlade posten som formand for regeringspartiet, Det Liberaldemokratiske Parti.

I sidste uge blev Fumio Kishida valgt som ny leder i en afstemning, hvor han besejrede tre andre kandidater.

Senere mandag vil han præsentere sin nye regering. Ifølge lokale medier vil Kishida fortsætte med flere af de nuværende ministre på de tungeste poster, skriver AFP.