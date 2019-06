Medie: Japan bøjer sig for Trump og nedtoner klima på møde

Den britiske erhvervsavis The Financial Times skriver, at Japan har udvandet dagsordenen ved topmødet med hensyn til klimadagsordenen til gengæld for, at landet har fået visse handelsfordele af amerikanerne.

I udkastet til topmødets dagsorden er begrebet "global opvarmning" fjernet, selv om det var med tidligere kommunikéer.

Analytikere siger til The Financial Times, at dette er et udtryk for, at man er kommet USA i møde. Trump-administrationen har sagt, at den vil trække USA ud af Paris-aftalen fra 2015, der handler om klimaet.

USA og Japan fører vanskelige forhandlinger om handel, og de har navnligt uoverensstemmelser i forbindelse med landbrug og handel med dele til biler.

- Det er ret så slående, at se hvordan Japan opgiver enhver form for initiativ i forbindelse med klima, og hvordan landet forsøger at behandle amerikanerne godt, siger den tidligere italienske klimaforhandler Luca Bergamaschi.

Japans premierminister, Shinzo Abe, har således tidligere lagt op til, at topmødet for verdens største industrilande skulle blive skelsættende for den globale miljøpolitik.

Dette blev også understreget af Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, under hans besøg i Tokyo onsdag. Macron sagde, at det var helt afgørende, at der blev lagt vægt på indsatsen mod klimaforandringer i topmødets sluterklæring.

- Dette er øjeblikket, hvor vi i sandhed kan være på højde med vores tid og leve op til vores historiske ansvar, sagde Macron.

Omkring et halvt hundrede miljøgrupper har op til topmødet demonstreret ved et kulkraftværk i havnebyen, der ligger tæt på Osaka.