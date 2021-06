Medie: Hviderussisk aktivist er anbragt i husarrest i Minsk

Den hviderussiske aktivist Roman Protasevitj er blevet anbragt i husarrest i Hvideruslands hovedstad, Minsk.

Det oplyser hans far ifølge britiske BBC's russiske udgave fredag.

Protasevitj blev anholdt i maj, da hviderussiske kampfly tvang et Ryanair-fly til jorden og fik det til at lande i Minsk.

Han rejste sammen med sin kæreste, russiske Sofia Sapega, der ligeledes blev anholdt. Hun er også blevet anbragt i husarrest, oplyser hendes familie.

For dem kom nyheden som en overraskelse.

- Vi er i chok, siger Sapegas stedfar, Sergej Duditj, til russisk BBC.

Den russiske ambassade i Minsk har bekræftet, at Sapega er blevet anbragt i husarrest i Minsk. Det skriver det russiske nyhedsbureau Tass.

Protasevitj og Sapega er blevet anbragt i hver deres lejede lejlighed i Minsk.

- Det er svært for mig at kommentere myndighedernes handlinger, og svare på hvad deres formål er, siger Roman Protasevitjs far, Dmitrij.

- De er begge stadig under myndighedernes fulde kontrol, og anklagerne mod dem er ikke blevet droppet, siger han.

Protasevitj har siden sin anholdelse tilstået, at han har været med til at skabe uro i Hviderusland. Han har sagt, at han "var medvirkende til, at uroligheder brød ud i gaderne, og at Minsk i tre dage levede i kaos".

Dog siger den uafhængige borgerretsgruppe Viasna, at Hvideruslands sikkerhedstjeneste med stor sandsynlighed har presset ham til at tale.

- De fortæller os ingenting om Romans tilstand og hans status. Det er ganske enkelt en hån, siger Dmitrij Protasevitj til russisk BBC.

Det skabte stor politisk uro, da Hviderusland i maj tvang Ryanair-flyet til jorden, mens det var på vej mellem de to EU-lande Grækenland og Litauen. Handlingen har også ført til sanktioner mod Hviderusland.