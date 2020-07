Facebook gør klar til at bevæge sig ind på markedet for musikvideoer, som Alphabet, der er Google og YouTubes moderselskab, ellers sidder tungt på. (Arkivfoto).

Medie: Facebook vil konkurrere med YouTube om musikvideoer

Ifølge Bloomberg ventes Facebook at annoncere partnerskaber med tre af musikbranchens største spillere.

Facebook gør klar til at konkurrere med YouTube på markedet for musikvideoer.

Det skriver erhvervsmediet Bloomberg ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Facebook skal ifølge Bloomberg have indgået en række aftaler om rettigheden til at vise musikvideoer på Facebooks sociale medier.

Dermed bevæger Facebook sig ind på et marked, som Alphabet, der er moderselskabet bag Google og YouTube, ellers sidder tungt på.

Facebook ventes at annoncere samarbejder med tre af musikbranchens største spillere: Universal Music Group, Sony Music Entertainment og Warner Music Group.

Universal har blandt andet kontrakt med store navne som Taylor Swift, Lady Gaga og Rihanna.

Blandt Sonys største navne er Beyoncé, Mariah Carey og Alicia Keyes. Warner står bag blandt andre Gorillaz, Cher og danske Lukas Graham.

Det har ikke været muligt for Reuters at få en kommentar fra de tre musikselskaber.

Bloomberg skrev i december, at Facebook forsøgte at sikre sig rettigheder til musikvideoer fra store pladeselskaber.

Formålet skulle være at styrke Facebooks service til visning af videoer.

Mediet TechCrunch har tidligere i juli skrevet, at Facebook ventes at begynde at vise musikvideoer i USA allerede i august.

Facebook har - ligesom de øvrige store it-giganter - stortrivedes under coronakrisen.

Torsdag leverede både Facebook, Google, Apple og Amazon imponerende regnskaber for andet kvartal af 2020.

Men resultatet kan vise sig at være et tveægget sværd.

For regnskaberne kom dagen efter en høring i Kongressen i USA, hvor it-giganternes topchefer blev udspurgt om selskabernes monopollignende status.

Deres gode resultater kan risikere at puste til den mistillid, som fremgik tydeligt af politikernes spørgsmål under høringen.

For ifølge Bloomberg giver den store indtjening et indtryk af, at selskaberne og deres "algoritmeoptimerede forretninger ikke blot kan overleve coronapandemien, men også trives i den".