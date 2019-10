Medie: EU og briterne er tæt på udkast til brexit-aftale

EU og Storbritannien er tæt på at være på plads med et udkast til en aftale om, hvordan briterne kan forlade EU.

De understreger dog samtidig, at forhandlingerne ikke er afsluttet, og at der stadig kan nå at opstå uenigheder.

Ifølge en unavngiven EU-diplomat er der en god chance for, at aftalen onsdag morgen kan blive præsenteret for EU-landenes nationale delegationer.

Ethvert udkast til en aftale vil afhænge af, hvorvidt Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, tror på, at aftalen kan godkendes i det britiske parlament.

Her er det særligt afgørende med støtte fra det nordirske parti DUP.

En talsmand for Boris Johnson siger sent tirsdag eftermiddag, at forhandlingerne fortsætter. Han understreger, at "hvis vi skal indgå en aftale, så ønsker vi, at det sker så hurtigt som overhovedet muligt".

Pundet blev styrket 1,2 procent efter rapporterne om optimisme ved forhandlingerne og nåede op på det højeste niveau i næsten fire måneder.

Storbritanniens regering går målrettet efter at forlade EU 31. oktober som længe planlagt.

EU's chefforhandler, Michel Barnier, har ifølge flere diplomater sagt, at det er sidste chance for en aftale tirsdag aften.

Flere ministre meldte tidligere tirsdag, at parterne, som er midt i intense forhandlinger, nu står lidt tættere på hinanden.

Stemningen ved forhandlingerne blev mærkbart ændret i sidste uge efter et møde i Liverpool mellem den britiske premierminister, Boris Johnson, og den irske premierminister, Leo Varadkar.

Barnier sagde inden et EU-møde i Luxembourg tirsdag, at aftalen skal være acceptabel for alle.

- Det er klart, at en aftale skal være brugbar for alle parter. For hele Storbritannien og for hele EU. Men lad mig tilføje at det er på høje tid, at vi omsætter intentionerne til juridisk tekst, sagde EU's chefforhandler.