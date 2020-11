Medie: Demokraterne sikrer sig flertal i Repræsentanternes Hus

Ifølge en prognose fra The New York Times har partiet således tirsdag amerikansk tid sikret sig de nødvendige 218 pladser i Repræsentanternes Hus, der har i alt 435 sæder.

Imens har Republikanerne ifølge prognosen sikret sig 201 pladser.

Før valget havde Demokraterne 232 medlemmer af Repræsentanternes Hus, mens Republikanerne havde 198 medlemmer.

Fire medlemmer havde forladt Repræsentanternes Hus af forskellige årsager og var ikke blevet erstattet, mens et medlem havde forladt Det Republikanske Parti for at blive uafhængig.

Ifølge The New York Times beholder Demokraterne altså kontrollen i Repræsentanternes Hus til trods for et skuffende valg, hvor Republikanerne gik frem, selv om Donald Trump tabte præsidentvalget til Joe Biden.

Der er fortsat 16 valgdistrikter, der endnu ikke er afgjort i valget til Repræsentanternes Hus.

Nyhedsbureauet AP's prognose ser natten til onsdag dansk tid en smule anderledes ud sammenlignet med prognosen fra The New York Times.

Ifølge AP har Demokraterne indtil videre sikret sig 215 pladser i Repræsentanternes Hus mod Republikanernes 201. Dermed er der fortsat tre pladser op til flertallet for Det Demokratiske Parti i den prognose.