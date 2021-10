Artiklen: Medie: Ansatte klagede over våbensikkerhed inden Baldwin-skud

Medie: Ansatte klagede over våbensikkerhed inden Baldwin-skud

Ifølge kilder blev der set stort på sikkerheden under indspilning af Alec Baldwins nye westernfilm i USA.

Der var tidligere blevet klaget over våbensikkerheden på det filmset i USA, hvor en 42-årig filmfotograf torsdag blev dræbt af skud fra en rekvisit-pistol affyret af Hollywood-stjernen Alec Baldwin.

Det oplyser flere unavngivne kilder til avisen Los Angeles Times.

De tre anonyme kilder, der alle arbejder på filmsettet, siger, at generelle sikkerhedsprotokoller i branchen ikke blev fulgt særlig nøje under indspilningen af Baldwins westernfilm "Rust".

Det gjaldt blandt andet inspektionen af rekvisit-våben.

Ifølge kilderne fik det i sidste uge mindst én filmfotograf til at klage over våbensikkerheden til en gruppe produktionschefer.

Klagen skyldtes blandt andet en specifik episode lørdag, hvor en rekvisit-pistol gik af ved en fejl to gange.

De to skud blev affyret af Alec Baldwins stunt-double, der ellers var blevet fortalt, at der ikke var noget ammunition i våbnet.

Det oplyser en af kilderne, der overværede episoden, til Los Angeles Times.

- Der burde have været en efterforskning af, hvad der skete. Der var ingen sikkerhedsmøder. Der var ingen forsikringer om, at det ikke ville ske igen. Alt, de (produktionsholdet, red.) ville, var at styrte afsted, siger kilden til avisen.

Los Angeles Times skriver også, at et halvt dusin produktionsmedarbejdere skulle have forladt filmsettet i protest mod dårlige arbejdsforhold, få timer inden at den dødelige episode fandt sted.

Ifølge kilderne, som avisen har talt med, var flere filmfotografer og deres assistenter blandt andet frustrerede over meget lange arbejdsdage, problemer med at få udbetalt løn og lange pendlerture til og fra filmsettet nær Santa Fe i delstaten New Mexico.

Produktionsselskabet Rust Movie Productions siger i en udtalelse, at det ikke er blevet gjort bekendt med nogen officielle klager omkring sikkerheden på filmsettet.

Alec Baldwin er med til at producere filmen "Rust" og spiller også hovedrollen.

Ifølge nyhedsbureauet AP viser retsdokumenter indgivet fredag ved en domstol i Santa Fe, at skuespilleren skulle have modtaget en ladt pistol fra en assisterende instruktør, uvidende om at rekvisit-våbnet kunne dræbe.

Den assisterende instruktør skulle heller ikke have vist, at pistolen var ladt med en skarp patron.

Der er endnu ikke rejst nogen sigtelser i sagen.