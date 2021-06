Medie: Amerikanske tropper skal forsvare Kabuls lufthavn

Det amerikanske militær kan inden for få dage afslutte dets tilbagetrækning fra Afghanistan. Det siger unavngivne kilder, på et tidspunkt hvor den islamistiske oprørsbevægelse Taliban klart vinder terræn på slagmarken.

Embedsmænd i det amerikanske forsvar siger til Reuters, at nogle amerikanske enheder ventes at blive tilbage for at beskytte den amerikanske ambassade og Kabuls lufthavn. Nogle civile er begyndt at gribe til våben, fordi amerikanerne trækker sig ud.

Kampe er eskaleret, siden USA begyndte at trække sig ud i sidste måned, og Taliban har vundet kontrol over meget territorium.

CNN har fået amerikanske embedsmænd til at kommentere Reuters' meldinger om, at nogle amerikanske enheder skal blive tilbage.

- Denne uge kan blive afgørende i tilbagetrækningen og måske afslutte den, siger en unavngiven embedsmand i det amerikanske forsvar til tv-stationen.

Omkring 650 amerikanske soldater ventes at blive tilbage for at forsvare USA's ambassade i Kabul. Og hundredvis af andre vil blive placeret ved lufthavnen.

Med et skydevåben i hånden reciterer den 55-årige Dost Mohammad Salangi Posei ved en udkigspost i Parwan - nord for Kabul.

- Hvis Taliban fører krig mod os, undertrykker kvinder og tager folks ejendom, så vil vi give børn på kun syv år våben i hænderne, siger han.

Det tyske forsvarsministerium trak sent tirsdag de sidste tyske soldater helt ud af Afghanistan. Dermed har landet afsluttet sin mest blodige militærmission siden 2. Verdenskrig.

- Vores sidste soldater forlod Afghanistan her til aften efter næsten 20 år og er på vej hjem, meddelte den tyske forsvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer i en erklæring.

- Dette er afslutningen på et historisk kapitel og en intensiv mission, der har testet Bundeswehr (det tyske forsvar, red.), og hvor Bundeswehr har bevist sig i kamp, tilføjede hun.

Annegret Kramp-Karrenbauer sagde i november, at Tyskland arbejdede på at trække sine soldater ud af Afghanistan hurtigt. På det tidspunkt var der omkring 1250 tyske soldater i landet.

ritzau/Reuters