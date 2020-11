Medie: Al-Qaeda-leder er blevet dræbt i Iran

Det er mere end tre måneder siden, at et højtstående medlem af al-Qaeda skulle være blevet dræbt.

Den militante gruppe al-Qaedas næstøverste leder, Abu Muhammad al-Masri, blev dræbt i Iran af israelske agenter for tre måneder siden.

Det fortæller efterretningskilder til The New York Times.

Ifølge avisens kilder blev han skudt og dræbt af to agenter på en motorcykel i den iranske hovedstad, Teheran, den 7. august.

Drabet er blevet holdt hemmeligt indtil nu, skriver The New York Times.

Datteren til al-Masri, Miriam, som er enke efter Osama bin Ladens søn Hamza bin Ladin, meldes også dræbt.

Fire unavngivne efterretningskilder fortæller til avisen, at de israelske agenter handlede efter ordre fra USA.

Det er uklart, hvilken rolle amerikanerne har spillet, men USA har fulgt al-Mashri og andre forbundet til al-Qaeda i årevis.

Al-Qaeda har ikke bekræftet det påståede drab, og intet land har påtaget sig ansvaret for at dræbe al-Masri.

Han var en af grundlæggerne bag al-Qaeda og har længe været på listen over det amerikanske forbundspoliti FBI's mest eftersøgte terrorister.

Al-Masri beskyldes af USA for at have været involveret i bombeangreb mod Kenya og Tanzania, hvor 225 blev dræbt, og hundrede blev såret i 1998.

I sidste måned kom det frem, at Abu Muhsin al-Masri, endnu et højtstående medlem af al-Qaeda, var blevet dræbt af afghanske styrker.

Han blev dræbt under en operation i den afghanske provins Ghazni, oplyste Afghanistans sikkerhedstjeneste på Twitter.

Al-Qaeda, der blev stiftet af Osama bin Laden, stod blandt andet bag angrebet på USA 11. september 2001, der kostede næsten 3000 mennesker livet i New York og Washington.