Medicinalselskab indgår milliardforlig i opioidsag

Selskabet bag et af de midler, der anses for at have del i opioidkrisen i USA, har indgået et milliardstort forlig.

Selskabet har accepteret at skulle betale 8,3 milliarder dollar i blandt andet bøder for at lukke sagen. Det svarer til 52,1 milliarder kroner.

Purdue sælger det smertestillende middel Oxycontin. Midlet er en opioid, der er en gruppe af stærkt vanedannende stoffer.

Flere end 500.000 amerikanere er ifølge USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse døde af en overdosis af opioider siden 1999.

Et af forholdene, som Purdue har erklæret sig skyldig i, handler om svindel.

De to andre forhold handler om brud på lovgivningen inden for bestikkelse i markedsføringen og salget af Oxycontin.

Blandt andet er distributører og læger blev opfordret til aggressivt at prakke det stærkt vanedannende middel på forbrugerne.

Derudover har Sackler-familien, der står bag selskabet, indvilget i at betale 225 millioner dollar - eller 1,4 milliarder kroner - for at afslutte et civilt søgsmål fra Justitsministeriet.

- Purdue har med grådighed og brug på loven prioriteret penge over patienternes sundhed og velbefindende, siger Steven D'Antuono fra forbundspolitiet FBI.

I en kommentar siger Purdues formand, Steven Miller, at selskabet "dybfølt fortryder og accepterer ansvaret" for, hvordan der er ageret.

- Purdue er i dag et meget anderledes selskab. Vi har lavet signifikante ændringer af vores lederskab, arbejde, styring og opsyn, lyder det.

Purdue står også overfor milliardkrav fra delstater og lokale myndigheder.

I september 2019 indgav selskabet en konkursbegæring for at afværge flere juridiske krav.

På grund af konkursen og de andre krav erkender Justitsministeriet, at det nok ikke kommer til at modtage det fulde beløb fra forliget.

Aftalen betyder dog, at selskabet opløses og aktiverne bliver placeret i et nyt selskab "til gavn for offentligheden".

- PBC (det nye selskab, red.) vil blive pålagt at levere sine lægemidler på en måde, som er så sikker som mulig, siger vicejustitsminister Jeffrey Rosen.