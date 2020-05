Medicinalselskab: USA får ikke førsteret til vaccine

Det store franske medicinalselskab Sanofi, der arbejder på at udvikle en vaccine mod coronavirus, kan godt glemme alt om at give USA førsteret til vaccinen.

Han sagde onsdag til Bloomberg News, at USA har ret til at afgive den første ordre på vaccinen, "fordi det har investeret i at tage risikoen". Altså at der indgår amerikanske penge i udviklingen af vaccinen.

Men den melding har fået premierminister Édouard Philippe på banen.

- En vaccine mod Covid-19 børe være et fælles offentligt gode for verden, sagde han torsdag.

Lige adgang til vaccinen "står ikke til forhandling", understregede han.

Det lover nu også Sanofis bestyrelsesformand, Serge Weinberg.

- Jeg vil sige det meget klart: Der vil ikke være nogen særlig fordel for noget som helst land, siger han til France 2 TV.

Ledere fra store dele af verden gav i april løfte om at arbejde sammen for at stoppe spredningen af coronasygdommen Covid-19 og at arbejde sammen om at udvikle en vaccine. USA var ikke med.

Sygdommen har foreløbig kostet 300.000 mennesker livet verden over ifølge de officielle tal. Blandt dem næsten 86.000 døde i USA.

EU-Kommissionen understregede torsdag på baggrund af debatten om Sanofi, at en vaccine skal være tilgængelig for alle, når den er klar.