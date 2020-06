Med milliarder i coronahjælp vil EU styrke brand i Afrika

Det sker via EU-initiativet Team Europe, hvilket Danmark og Sverige har arbejdet for. Pointen er, siger udviklingsminister Rasmus Prehn (S), dels at styrke EU's brand, dels at inspirere andre EU-lande til at hjælpe mere.

- Med Team Europe får man et mere fælles brand, så det, vi gør fra Europas side, står stærkere i folks bevidsthed, siger Rasmus Prehn efter et videomøde mandag med EU's øvrige udviklingsministre.

På mødet gjorde man status over den samlede sum, der kanaliseres til udviklingslande, så de kan håndtere coronakrisen i bred forstand. Beløbet er på 268 milliarder danske kroner.

Det er vigtigt, at afsenderen er EU, mener ministeren, da det kan styrke EU i samarbejdet med Afrika, når man skal indgå aftaler.

- Jeg tror, at det har en værdi ikke mindst i forhold til de politiske relationer, handelsrelationer og lignende. Der er det vigtigt, at der er et stærkt EU-brand, når vi vil have dem til at lytte til os, siger han.

Han mener, at der har været en myte i nogle udviklingslande om, at det eksempelvis er Kina, som hjælper. Der er EU's lande for små, når de står alene. En dag Danmark. Den næste Holland. Og så videre.

- Vi er virkelig til stede med udvikling og ikke bare noget, der er til fordel for os selv. Men også altruistisk hjælp. Det giver mening at gøre noget ud af, at der er et fælles brand, så man ikke spreder det ud over en masse forskellige navne, men at man kører med et fælles brand, siger Prehn.

Mens coronavirus har ramt Europa, USA og Sydamerika hårdt, har mange afrikanske lande relativt få smittede - det kan dog ændre sig hurtigt.

Problemerne i afrikanske lande er imidlertid i høj grad knyttet til nedlukninger og fødevaremangel som følge af disse. Desuden går hjælp til vaccineprogrammer, svage sundhedssystemer og generel fattigdom.

WHO's generaldirektør, Tedros Adhanom Ghebreyesus, deltog på EU-mødet mandag. Hans pointe var ifølge Prehn, at får man ikke de svageste lande med, "kan det ramme os selv i nakken".

Enten i form af konkret smitte. Eller i form af øget fattigdom, krig, konflikt og dermed også et migrationspres mod Europa.

Mange har omdirigeret udviklingsmidler til hjælp gennem Team Europe. Det har Danmark også gjort.

Fra dansk side håber udviklingsministeren desuden, at man gennem et EU-initiativ kan inspirere andre EU-lande.

- Det er også fordi, at det er med til at inspirere resten af Europa til at være ambitiøse på dette område, siger han.

Hjælp via Team Europe finansieres gennem bidrag fra medlemslande, EU-kassen, den europæiske udviklingsbank EBRD og Den Europæiske Investeringsbank (EIB).