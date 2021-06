Likud og Netanyahu har lovet, at man vil overdrage magten på fredelig vis. (Arkivfoto)

Artiklen: Med hiv og sving prøver Netanyahu at blive ved magten

Med hiv og sving prøver Netanyahu at blive ved magten

Søndag skal Israels parlament stemme om en ny regering. Netanyahu håber at få lille flertal til at smuldre.

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, kæmper til det sidste for at bevare magten.

Ved at angribe sin mulige afløser og lægge pres på politikere i parlamentet forsøger Netanyahu og hans parti, Likud, at få sat en stopper for en ny koalitionsregering.

Det skriver CNN.

Søndag skal det israelske parlament stemme om en ny regering. Hvis der er flertal for koalitionsregeringen, bliver den taget i ed samme dag.

Den nye regering vil bestå af partier, der er modstandere af Netanyahu, som i 12 år har stået i spidsen for en højreregering.

Flertallet hviler imidlertid på et papirtyndt grundlag, hvor 61 af parlamentets 120 medlemmer ventes at stemme for en regering.

Derfor har Netanyahu og Likud endnu ikke opgivet håbet om at beholde magten.

Over den seneste uge har Likud angrebet Netanyahus mulige afløser, som er Naftali Bennett fra højrefløjspartiet Yamina.

- Bennett har kapret stemmer fra højre og taget dem til venstre i direkte modstrid med sine kampagneløfter. Hvis det ikke er svindel, ved vi ikke, hvad er, skriver Likud på Twitter ifølge CNN.

Netanyahu har delt opslaget på Twitter, hvor partiet langer ud efter Bennett, der efter planen skal være premierminister i de første to år under den nye regering.

Derefter skal Yair Lapid, der står i spidsen for midterpartiet Yesh Atid, tage over.

Ifølge CNN forsøger Netanyahu og hans allierede til det sidste at lægge pres på politikere fra Bennetts parti, Yamina. Hvis de lykkes med at få politikere til at ombestemme sig og stemme imod den nye koalitionsregering, falder aftalen til jorden.

Det vil sandsynligvis sende Israel ud i sit femte valg på bare to et halvt år. Samtidig vil det betyde, at Netanyahu kan blive siddende, indtil der er afholdt nyvalg.

Likud og Netanyahu har lovet, at man vil overdrage magten på fredelig vis.

Den nye koalition består af partier fra hele det politiske spektrum. Det primære samlingspunkt for koalitionen er, at de alle vil af med Netanyahu som premierminister.