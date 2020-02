Med frøkasser til møde i den frosne bank på Svalbard

Lise Lykke Steffensen, den danske direktør for den nordiske frøbank NordGen, som ligger uden for Malmø. Genbanken rummer frø fra 35.000 forskellige nordiske plantesorter. Direktøren ses her uden for frøbanken ved Longyearbyen på Svalbard, som NordGen har ansvar for at drive.

Foto: Foto: NordGen/Ritzau Scanpix