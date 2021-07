Med blæsere og jubel er Eiffeltårnet genåbnet efter otte måneder

Eiffeltårnet i Paris er fredag genåbnet efter at have været lukket i otte måneder på grund af coronapandemien.

Et brassband, som er et band bestående af messingblæsere, begyndte at spille, og gæsterne kunne så småt komme til tops i tårnet.

- Vi føler os ret heldige over at være her, siger 18-årige Patrick Perutka fra Kroatien, som havde ventet i kø i tre timer, før Eiffeltårnet igen kunne åbne.

Det er hans første besøg til tårnet, og han betegner det som en "stor ting" at opleve.

Selv om Eiffeltårnet igen er åbnet for gæster, bekymrer coronavirusset stadig. Derfor er det obligatorisk for alle gæster over 11 år at bære mundbind.

Derudover bliver turen til toppen via elevator med halvt så mange om bord for at sikre behørig afstand.

Og fra 21. juli skal gæster have et coronapas, der viser, at de enten er vaccinerede eller for nylig testet negative for at få adgang til den gode udsigt fra Eiffeltårnet.

Den daglige kapacitet er omkring 13.000 gæster - cirka halvt så mange som normalt. Det ændrer dog ikke på glæden hos Jean-Francois Martins, som er formand for selskabet, der driver tårnet.

- Turismen kommer tilbage til Paris, og vi kan igen dele glæden over dette monument og Paris med gæster fra hele verden, siger han til nyhedsbureauet AFP.

Frankrig har været et af de hårdest ramte lande i Europa af covid-19. Der er stigende smitte i landet, hvilket særligt er drevet af den mere smitsomme Delta-variant, som først blev opdaget i Indien.

Derfor vil landet i højere grad gøre brug af coronapas for at undgå smittespredning. Derudover bliver det obligatorisk for alle sundhedsansatte at blive vaccineret mod covid-19.