Med 865 registrerer USA rekordmange døde på et enkelt døgn

Det amerikanske dødstal er således steget fra 3008 mandag klokken 20.30 til 3872 tirsdag klokken 20.30.

USA har nu 188.172 bekræftede tilfælde af coronavirus. Det er dermed det land i verden med langt de flest tilfælde og overgår både Italien, Spanien og Kina.

Under sin daglige pressebriefing i Det Hvide Hus tirsdag understregede præsident Donald Trump vigtigheden af at holde sig til de nationale retningslinjer i løbet af de næste 30 dage og kaldte det et spørgsmål "om liv eller død".

Han fortalte, at amerikanerne snart vil se lys for enden af tunnelen, men før den tid advarede præsidenten om meget dystre tal.

- Jeg vil have, at hver eneste amerikaner er forberedt på de vanskelige dage, som ligger forude, sagde Trump ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Han understregede samtidig, at USA står foran to "meget smertefulde uger" som følge af en stigning i antallet af smittetilfælde.

- Vores styrke vil blive testet, og vores udholdenhed vil blive afprøvet, sagde han.

Delstaten New York er hårdest ramt af det smitsomme virus, og udbruddet er især gået hårdt ud over New York City, der er USA's største by. Her er der registreret næsten 1100 døde.

Mandag sagde Deborah Birx, der er koordinator for Det Hvide Hus' særlige indsats mod coronavirus, at hvis USA håndterer coronaviruskrisen "stort set perfekt", vil mellem 100.000 og 200.000 mennesker dø i landet.

- Jeg tror, at alle nu har forstået, at du kan gå fra 5 til 50 til 500 til 5000 tilfælde meget hurtigt, sagde Deborah Birx på NBC News' "The Today Show".

Vurderingen ligger på linje med det skøn, præsident Donald Trump gav på et pressemøde søndag.

- Hvis USA kan holde dødsfaldene nede på mellem 100.000 og 200.000 mod potentielle 2,2 millioner, vil det betyde, at vi har gjort et godt stykke arbejde, sagde Donald Trump ifølge nyhedsbureauet Reuters.