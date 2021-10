McCartney: John Lennon splittede The Beatles

Egentlig er det tante Mimi, der har skylden for, at berømte The Beatles blev opløst i 1970.

Lennon og Paul McCartney blev regnet for de to centrale søjler i The Beatles. De sang, de komponerede, og de spillede henholdsvis guitar og bas.

McCartney, der fylder 80 til næste sommer, er hidtil blevet beskyldt for at have trukket stikket.

For at have splittet The Beatles, skriver The Guardian.

Men nu siger McCartney i et BBC-interview, der ifølge avisen sendes senere på måneden, at det var afdøde John Lennon, der sagde stop.

- Jeg stod ikke bag splittelsen. Det var vores Johnny, siger han.

McCartney siger videre, at han ønskede, at bandet skulle fortsætte. De fire havde været sammen i otte år, men han mente, at der var mere i bandet endnu.

- Det var mit band, det var mit job, det var mit liv. Så jeg ville fortsætte.

Han siger videre, at hvis John Lennon ikke havde sagt stop, kunne bandet have fortsat måske længe.

- Men sagen var, at John ville skabe et nyt liv med Yoko (Lennons kone red.) John havde altid ønsket at bryde med samfundet. Han blev opdraget af sin tante Mimi, der var ret streng, så han prøvede altid at bryde ud.

The Guardian skriver, at Paul McCartney er blevet beskyldt for bruddet, fordi han blandt andet bad advokater om at løse gruppens interne stridigheder.

Det er en byrde, som McCartney har båret længe, siger han.

Årsagen til forvirringen kan hænge sammen med, at bandets manager, Allen Klein, bad gruppen om at tie med opløsningen af The Beatles, mens der blev afsluttet nogle forretningsaftaler.

- Så i nogle måneder måtte vi alle lade som om, siger McCartney.

På et tidspunkt kunne han ikke skjule det længere, og så "slap jeg katten ud af sækken".

Interviewet med BBC er lavet forud for udgivelsen af en McCartney-bog, som han siger nok er det tætteste, han kommer på en selvbiografi.

John Lennon døde den 8. december 1980, da han blev skudt i New York.