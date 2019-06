Den britiske premierminister, Theresa May, deltog torsdag i en mindehøjtidelighed i forbindelse med 75-året for de allierede troppers landgang i Normandiet under Anden Verdenskrig. Fredag forventes hun at trække sig som partiformand.

Mays afgang starter uforudsigeligt kapløb

Fredag forventes Theresa May at trække sig som formand for Det Konservative Parti i Storbritannien. Hendes efterfølger kan stå over for en umulig opgave.

Fredag forventes det, at premierminister Theresa May trækker sig fra posten som konservativ partiformand, og så lyder startskuddet til et formandsvalg, der i praksis har været i gang i uger, hvis ikke måneder.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her