May opfordrer Corbyn til at indgå aftale om brexit

- Lad os overvinde vores uenighed. Lad os lytte til, hvad vælgerne siger, skriver Theresa May i søndagsavisen Mail on Sunday med henvisning til begge partiers tilbagegang ved et lokalvalg torsdag.

Den britiske premierminister, Theresa May, rettede søndag en indtrængende opfordring til arbejderpartiet Labours leder, Jeremy Corbyn, om at indgå en brexitaftale med hendes konservative regeringsparti.

Hun henviser til, at vælgerne ved torsdagens lokalvalg både tog afstand fra hendes parti og fra Corbyns parti.

De konservative mistede ikke færre end 1334 pladser i landets byråd, mens arbejderpartiet ikke som ventet fik fremgang, men mistede 82 pladser.

Det var partiet De Liberale Demokrater, som blev valgets klare vinder. Partiet fik 703 nye pladser.

Forhandlinger om brexit mellem Labour og de konservative genoptages tirsdag.

Den britiske udviklingsminister, Rory Stewart, udtalte søndag, at regeringen og Labour var enige om næsten alt i forbindelse med en brexitaftale, og at en aftale kan indgås hurtigt, hvis Corbyn vil.

- Jeg tror på, at en aftale kan indgås hurtigt - det afhænger af en mand. Det er spørgsmålet, om Corbyn ønsker en aftale, sagde han.

Avisen The Sunday Times skriver, at de konservative vil gøre indrømmelser til arbejderpartiet, når forhandlingerne genoptages - blandt andet ved at gå med på en midlertidig toldunion frem til et formentligt valg i juni 2022.

Corbyn siger, at en permanent toldunion med EU er en betingelse for, at hans parti kan støtte Mays planer for brexit. De konservative er modstandere af en toldunion, da den ville forhindre Storbritannien i at indgå dets egne handelsaftale med andre lande.

EU-modstanderen Nigel Farage, som håber at få mange nye vælgere ved Europaparlamentvalget med sit Brexit Parti, skriver i Sunday Telegraph, at en aftale mellem de konservative og Labour om en toldunion ville være "en koalition ... mod folket".