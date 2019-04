May og Corbyn enige om nyt samarbejde

Den britiske labourleder, Jeremy Corbyn, siger, at han onsdag har haft et to timer langt brexitmøde med den konservative premierminister, Theresa May, som forløb "virkelig godt". De to ledere er et enige om et nyt samarbejde for at få afsluttet brexitkrisen.

Foto: Isabel Infantes/Ritzau Scanpix