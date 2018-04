May kalder angreb legitimt: Vi tolererer ikke kemiske våben

Sådan lyder budskabet fra den britiske premierminister, Theresa May, på et tv-transmitteret pressemøde lørdag formiddag, efter et koordineret angreb natten til lørdag i Syrien.

Storbritannien havde ikke andet alternativ end en militæraktion for at stoppe Syriens mange kemiske våben.

- Denne kollektive aktion sender et klart budskab om, at det internationale samfund ikke vil tolerere brugen af kemiske våben, siger May.

Beslutningen om at deltage i et angreb skete på et hastemøde i London torsdag, "hvor vi blev enige om, at det var både rigtigt og legalt at tage militær aktion", siger May.

Selv om den fulde effekt af nattens angreb endnu ikke er afklaret, føler May sig "sikker på dets succes". Hun mener, at man har forringet det syriske regimes mulighed for at bruge kemiske våben.

Nattens angreb blev foretaget af Storbritannien, Frankrig og USA. Tre mål blev ramt, og de var ifølge May valgt for at lave et "begrænset og målrettet" angreb, der var designet til at begrænse civile tab.

Et laboratorium og militærbaser, hvor der har været opbevaret kemiske våben, var målene.

Storbritannien har ifølge May modtaget efterretninger, der gør, at man føler sig "sikker på", at det syriske regime står bag et kemisk angreb i Douma sidste lørdag. Her skal det syriske regime have brugt klorin mod byens indbyggere, siger May.

- Dette handler ikke om at intervenere i en civil krig. Det handler ikke om regimeforandringer, siger May og understreger gentagne gange, at det er det syriske styres besiddelse og brug af kemiske våben, der har været udslagsgivende for angrebet.

Også den britiske forsvarsminister, Gavin Williamson, siger i et interview med LBC Radio, at nattens angreb i Syren "har haft den nødvendige effekt", skriver Reuters.

Adspurgt om Vesten nu er i en ny kold krig med Rusland, svarer Williamson, at forholdet til Moskva lige nu er på et lavpunkt, men at man ønsker, at Rusland bruger sin indflydelse hos Assad til at ende krigen i Syrien.

Theresa May vil tale til det britiske parlament mandag om nattens angreb.

I Frankrig opfordres der til, at man nu koncentrerer sig om en politisk løsning på konflikten i Syrien. Det siger udenrigsminister Jean-Yves Le Drian på en pressekonference ifølge det franske nyhedsbureau AFP.

- En plan for at ende denne krise må findes, med en politisk løsning. Vi er klar til at starte med at arbejde lige nu med alle lande, der vil deltage, siger han.

Der er meldinger om tre civile sårede efter nattens angreb, rapporterer syrisk stats-tv ifølge Reuters.

Rusland og Syrien har fordømt nattens angreb og Moskva har indkaldt til et hastemøde i FN's Sikkerhedsråd, skriver AFP.