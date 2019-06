May i privat brev: Jeg er ikke længere konservativ leder

Premierminister Theresa May træder tilbage fredag som formand for de britiske konservative, efter det er mislykkedes hende at få opbakning til en aftale med EU om brexit.

May vil meddele, at hun har trukket sig, i form et privat brev til partiet, men der er ikke givet noget tidspunkt for, hvornår det sker, skriver nyhedsbureauet AFP.

Der bliver ikke nogen officiel markering i den anledning.

Hun forbliver på posten som premierminister, indtil en ny konservativ leder er udpeget i slutningen af juli. Vedkommende bliver ny premierminister.

Men hun har i realiteten intet længere at gøre med den pinefulde brexit.

Den britiske exit fra EU er blevet udsat til 31. oktober. Tiden skulle være brugt til at finde en løsning, der kunne samle en stor del af regeringen og parlamentet om en brexitplan.

Men alt det er sat i stå, mens de konservative kandidater kæmper om at lede det dybt splittede parti. Kun få tror, at den plan, som May fik nedstemt tre gange i parlamentet, vil få en ny chance.

Aftalen havde hun forhandlet med EU-Kommissionen. Den betyder, at der ikke må opstå en hård grænse mellem Nordirland og EU-landet Irland.

Det ville betyde, at så længe der ikke findes en teknisk løsning, hvor told og trafik kan afvikles gnidningsfrit, så er Nordirland og dermed resten af Storbritannien nødt til holde sig inden for EU's toldunion og indre marked.

Det udløste et uforsonligt opgør mellem tilhænger og modstandere af EU i hendes eget parti.

May blev premierminister efter folkeafstemningen i 2016, der gav et lille flertal for at forlade EU.

- Brexit betyder brexit, blev et af hendes famøse udsagn. Men hun lærte snart, at sådan forholdt det sig ikke. Hun opstillede også røde linjer for, hvad Storbritannien ville acceptere. For eksempel nul toldunion med EU.

Men det indsnævrede hendes muligheder, og lige bag hende stod radikale konservative anti-europæere og vågede over hver skridt, hun tog.

11 konservative parlamentsmedlemmer har meldt sig som kandidater til at afløse May, men nogle af dem ventes at droppe ud inde deadline mandag.

Favoritten er tidligere udenrigsminister, Boris Johnson. Han ledte kampagnen for at for at få Storbritannien ud af EU, og med ham ved roret, kan landet være på vej til at forlade EU uden en aftale.

Det var det, som May betalte en meget høj pris for at undgå.