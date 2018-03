May beskylder Rusland for angreb med militær nervegift

Meldingen fra den britiske premierminister, Theresa May, er klar, da hun mandag taler i parlamentet i London efter et krisemøde i det britiske sikkerhedsudvalg Cobra.

Det er "meget sandsynligt", at Rusland stod bag et formodet giftangreb på en russisk eksspion i Salisbury i forrige uge.

Beskyldningen er baseret på analyser af det stof, som eksspionen Sergej Skripal og hans datter formodes forgiftet med. Begge er fortsat i kritisk tilstand.

Der skal ifølge May være tale om stoffet Novichok, som er udviklet af Ruslands militær.

Den direkte melding og beskyldning fra May bliver modtaget med anerkendelse fra parlamentets medlemmer.

- Enten står den russiske stat bag denne handling direkte, eller også har den russiske regering mistet kontrollen over denne potentielt katastrofalt ødelæggende nervegift, siger May.

May understreger, at Storbritannien vil konkludere, at "Rusland ulovligt har anvendt magt på britisk territorium", medmindre russerne kommer med en kvalificeret afvisning af denne påstand.

Premierministeren siger også, at der ikke blot er tale om et angreb på eksspionen Sergej Skripal og hans datter. Episoden betragtes som et angreb på Storbritannien.

Ruslands ambassadør i Storbritannien er indkaldt til møde i udenrigsministeriet i London.

Ambassadøren skal forklare, hvordan en russisk nervegift kan dukke op i Salisbury, hvor Skripal og hans datter blev fundet livløse på en bænk 4. marts.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, afviste tidligere mandag over for en BBC-journalist at kommentere sagen.

- Kom først til bunds med tingene der, så kan vi diskutere det, sagde Putin til korrespondenten Steve Rosenberg.

Klippet med Putin blev filmet, og det blev senere sendt på BBC.

Ruslands udenrigsministerium kalder beskyldningen fra briterne en "cirkusforestilling" og en "provokation".