May afskediger sin forsvarsminister for læk om Huawei

Premierminister Theresa May har onsdag afskediget sin forsvarsminister, Gavin Williamson, for at have lækket oplysninger om den kinesiske it-gigant Huawei.

- Premierministeren har her til aften bedt Gavin Williamson om at forlade regeringen, da hun har mistet tilliden til hans evner til at klare posten som forsvarsminister og til at være medlem af regeringen, siger en talskvinde for Downing Street.