May: Vi gør os klar til at deltage i EU-valg

Theresa May skriver i et brev til EU's præsident, Donald Tusk, at briterne vil forberede sig på at deltage i valget til Europa-Parlamentet i næste måned.

- Storbritannien foreslår, at (forlængelsen red.) bør afsluttes 30. juni 2019. Hvis parterne er i stand til at ratificere (en aftale red.) inden denne dato, så foreslår regeringen, at denne periode afsluttes tidligere, skriver May.

Tusk har selv fredag foreslået en forlængelse på 12 måneder, bekræfter EU-kilder.

Det sker, i erkendelse af at det måske ikke er muligt at finde en aftale under de forhandlinger, der de seneste dage har været i gange mellem hende og Labours leder, Jeremy Corbyn.

Derfor skal udsættelsen og deltagelse i de europæiske valg været en midlertidig løsning.

- Regeringen ønsker enighed om en tidsplan for ratifikation, som tillader Storbritannien at trække sig ud af EU inden 23. maj 2019 og derfor aflyse valget til Europa-Parlamentet, men den vil forsat fortsætte med at at gøre de ansvarlige forberedelser til at holde valg, hvis dette ikke skulle vise sig muligt, skriver May i brevet.

Hun skriver 23. maj, men henviser indirekte til den exit-dato, som EU-topmødet fastsatte i sidste uge - som er 22. maj. Den gælder, hvis der senest i næste uge ligger en tværpolitisk aftale klar til godkendelse i London.

12. april er også sidste dag for at opstille de britiske kandidater til det europæiske parlament. Valget finder sted fra 23. til 26. maj.

I Danmark finder EU-valget sted 26. maj.

Men tiltroen i det ørige EU er ikke stor. Tusk foreslår derfor en forlængelse af brexit i et år.

En kilde i EU siger til BBC, at det er en "fleksibel" forlængelse i 12 måneder. Hvis briterne er klar tidligere med en aftale, så stopper forlængelsen.

Den forlængelse bliver først aktuel, hvis de 27 EU-lande senere fredag nikker ja til den. Frankrig er skeptisk, og en embedsmand i Paris kalder en fleksibel forlængelse for "kluntet".