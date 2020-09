Mauritius kræver 200 millioner kroner af Japan efter oliespild

Det melder det japanske medie Kyodo News tirsdag med henvisning til et mauritisk regeringsdokument.

Den lille østat Mauritius kræver, at Japan betaler landet omkring 34 millioner dollar svarende til cirka 212 millioner kroner.

Kravet kommer, efter at et japansk fartøj stødte på grund ud for øen 25. juli og spildte 1000 ton olie langs den mauritiske kyst.

Pengene skal bruges til at hjælpe fiskere, der er blevet påvirket af det katastrofale oliespild.

Regeringen i Mauritius anslår, at der skal bruges omkring 189 millioner kroner på at bygge 100 nye fiskebåde, da oliespildet har gjort det nødvendigt at fiske længere væk fra land.

Derudover skal der bruges 1,5 millioner kroner på at tilbyde træning til 475 fiskere og 60 kaptajner, der ikke er vant til at fiske uden for øens laguner.

- Det er sandt, at vi på nuværende tidspunkt modtager forskellige anmodninger. Japan arbejder omgående på at gøre alt, hvad vi kan, siger en embedsmand på Japans ambassade i Mauritius til Kyodo News.

Skibet ved navn "MV Wakashio", der er ejet af firmaet Nagashiki Shipping, fragtede 4000 ton fyringsolie, da det 25. juli stødte på grund nær øen i Det Indiske Ocean.

Nagashiki bekræftede i midten af august, at firmaet har fjernet stort set alt af de resterende 3000 ton olie fra skibet.

Pengekravet fra Mauritius kommer, efter at tusindvis af mennesker i weekenden gik på gaden i øens hovedstad Port Louis for at demonstrere mod regeringens håndtering af oliespildet.

Regeringen har blandt andet fået kritik for ikke at forklare, hvorfor myndighederne først ankom til stedet flere dage efter ulykken.

Tirsdag mistede to besætningsmedlemmer desuden livet, efter at deres båd ramte en pram, mens de var involveret i oprydningsarbejdet efter oliespildet.

Det bekræfter en talsmand ved Mauritius fiskeriministerium.

Yderligere to personer er stadig savnet efter ulykken.

Oprydningsarbejdet efter oliespildet 25. juli er stadig i gang.