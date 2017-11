Massemorderen Charles Manson er død efter 40 år bag tremmer

Den tidligere kultleder og amerikanske massemorder Charles Manson, der fik ni livstidsdomme for drabet på skuespilleren Sharon Tate og seks andre mennesker i 1969, er død 83 år gammel.

Manson var leder af en dødskult, der i 1969 begik en række drab i flere eksklusive boligområder i Los Angeles. Planen var angiveligt at skyde skylden på den sorte befolkning og på den måde begynde en racekrig.

Blandt ofrene for den såkaldte Manson-familie var filminstruktøren Roman Polanskis højgravide kone, Sharon Tate.

Aftenen efter Tate-drabet slog kultmedlemmerne til mod Leno og Rosemary LaBianco. Tilsammen blev de to påført 169 knivstik og syv skudsår.

De andre ofre var Abigail Folger, Wojciech Frykowski, Jay Sebring og Donald Shea.

Drabene førte til, at Manson blev dømt til døden sammen med fire af sine håndlangere. Deres straffe blev dog senere ændret til livslangt fængselsophold.

Massemorderen fik 12 gange afslag på at blive prøveløsladt fra fængslet.

Gennem sine 40 år som indsat overtrådte han ifølge nyhedsbureauet AFP reglerne over 100 gange. Blandt andet ved at true personale, begå overfald og være i besiddelse af et våben.

Manson blev i januar i år overført fra fængslet Corcoran State Prison til et hospital i Bakersfield, Californien, for at blive opereret for indre blødninger.

Lægerne vurderede dog, at den berygtede morder var for svag til at komme på operationsbordet.

Ifølge mediet TMZ skulle Charles Manson for nylig være blevet flyttet tilbage til hospitalet i Bakersfield eskorteret af fem uniformerede politibetjente.

Denne oplysning er ikke bekræftet fra officielt hold.

Samtidig fortæller Debra Tate, der er søster til den dræbte Sharon Tate, til mediet TMZ, at hun modtog et opkald fra fængslet, som fortalte hende, at Manson var død klokken 08.13 søndag lokal tid.