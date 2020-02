Massakre i Cameroun koster 22 livet - de fleste børn

Bevæbnede mænd gennemførte drabene på landsbyboere i en landsby i Nordvest-regionen. Det meddeler James Nunan, der er leder af FN's kontor for koordination af nødhjælp (Ocha) i regionen.

Blandt ofrene for massakren, der fandt sted fredag, er 14 børn.

- Op mod 22 civile blev dræbt, heriblandt en gravid kvinde og adskillige børn, siger Nunan.

Blandt de 14 dræbte børn var ni, som var under fem år. 11 af de dræbte børn var piger.

To regioner i Cameroun, Nordvest og Sydvest, har i de seneste tre år været præget af uroligheder.

Et af landets to største oppositionspartier, Bevægelsen for Camerouns genfødsel, har udsendt en meddelelse, hvor partiet retter skylden mod regeringen.

- Det diktatoriske regime og den øverste leder for sikkerheds- og forsvarsstyrkerne er hovedansvarlig for disse forbrydelser, lyder det.

Separatister bekriger regeringen med krav om løsrivelse. De vil danne et nyt land, Ambazonia, bestående af de to regioner.

Konflikten har kostet mindst 3000 mennesker livet. Over 700.000 andre er sendt på flugt fra deres hjem i de engelsktalende regioner.

Tidligere er skoler blevet angrebet, og separatister har stukket sikkerhedsfolk og lærere ned. Derpå er bygningerne blevet brændt ned til grunden.

Det engelsksprogede mindretal udgør omkring en femtedel af befolkningen. De føler sig diskrimineret på arbejdsmarkedet og er imod de fransktalendes dominerende position i samfundet.

Fredagens massakre kommer efter et valg i sidste weekend, der var præget af vold.