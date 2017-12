Maskerede mænd kaster molotovcocktails mod svensk synagoge

En synagoge i centrum af Göteborg har lørdag aften været udsat for et forsøg på ildspåsættelse.

Ingen personer er kommet fysisk til skade, og synagogen er også uskadt.

- Det brændte kraftigt på gårdspladsen, men så kom der et regnskyl og branden gik hurtigt ud, siger forstander Allan Stutzinsky til avisen.

- Vi er på stedet med flere personer, siger Peter Nordengaard, pressetalsmand for politiet til avisen GT.

- Vi forsøger at få overblik over situationen. Det er fortsat lidt uklart, hvad der er sket, tilføjer han.

Politiet modtog anmeldelsen om angrebet kort efter klokken 22.

På samme tidspunkt var der i et forsamlingshus med tilknytning til synagogen en ungdomsfest med omkring 20-30 deltagere.

En mor til en af deltagerne fortæller, at der altid er vagter i forbindelse med den slags arrangementer.

- De beordrede de unge til at løbe ned i kælderen. Der sidder de nu. Min datter siger, at der lugter af benzin. Det er meget ubehageligt. Man har jo været bange for, at sådan noget kan ske her, siger moren til GT.