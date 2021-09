Marokko idømmer 11 mænd 20 års fængsel for massevoldtægt

I 2018 fortalte den dengang 17-årige Khadija Okkarou åbent om misbruget i en video, der blev lagt online.

Det er sjældent, at detaljer fra sådanne sager bliver offentligt kendt i det konservative land, og nyheden skabte overskrifter og udløste vrede.

Khadija Okkarou fortalte, at medlemmer af en "farlig bande" havde bortført hende og holdt hende fanget i to måneder, hvor de havde voldtaget og tortureret hende.

Videoen af hende viste rædselsvækkende ar fra angiveligt cigaretmærker og tatoveringer, som var blevet skåret ind i dele af hendes krop.

Ifølge Khadija Okkarous advokat, Ibrahim Hachane, har domstolen i byen Béni Mellal fundet mændene skyldige i en række anklager. Blandt andet voldtægt, bortførelse og indespærring.

Advokaten oplyser videre, at gerningsmændene også er blevet pålagt at betale en bøde på, hvad der svarer til godt 140.000 kroner hver.

Ibrahim Hachane mener dog, at straffen til mændene ikke er hård nok, eftersom menneskehandel i Marokko kan straffes med op til 30 års fængsel.

Advokaten vil derfor anke, fortæller han.

- Offeret modtager stadig behandling. Og det, hun har gennemgået, vil følge hende resten af livet, siger Ibrahim Hachane.

Voldtægtsofre i Marokko er ofte ofre for et dobbelt traume, da det konservative muslimske samfund bebrejder dem for det, de har været udsat for.

Dog slår landets medier og rettighedsgrupper regelmæssigt alarm over den rodfæstede vold mod kvinder.

I 2018 trådte en ny lov om voldsbekæmpelse i kraft i Marokko. Den gav for første gang kvinder i landet juridisk beskyttelse mod "handlinger, der betragtes som former for chikane, aggression, seksuel udnyttelse eller mishandling".

Den nye lov banede også vej for, at voldsofre efterfølgende bliver tilbudt hjælp.