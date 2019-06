Markant talskvinde forlader sit job i Det Hvide Hus

- Hun er en helt særlig person med ekstraordinære talenter, som har gjort et fantastisk stykke arbejde!

- Jeg håber, at hun beslutter at gå efter posten som guvernør for Arkansas - hun ville være fantastisk, skriver Donald Trump på Twitter.

Det fremgår ikke af Donald Trumps udmelding, hvem der skal følge efter Sarah Sanders.

Den afgående talskvinde arbejdede for Donald Trump, allerede før han blev præsident, hvor hun var blandt hans kampagnemedarbejdere op til præsidentvalget i november 2016.

Som talskvinde for Det Hvide Hus har hun været en af Donald Trumps nærmeste og mest betroede medarbejdere. Hun tiltrådte stillingen i august 2017, hvor hun efterfulgte Sean Spicer, der valgte at trække sig fra posten.

Inden da var hun vicepressetalsmand og havde allerede afholdt flere pressemøder i Det Hvide Hus som stedfortræder for Sean Spicer.

Ved et arrangement torsdag, hvor både Sarah Sanders og Donald Trump deltog, har Sarah Sanders ifølge CNN kommenteret sin forestående afgang.

- Jeg kunne ikke være mere stolt over at have muligheden for at tjene mit land og i særdeleshed at arbejde for denne præsident.

- Jeg har elsket hvert minut - selv de hårde minutter, lød det fra Sarah Sanders

Sarah Sanders er 36 år, kommer fra staten Arkansas og er datter af tidligere republikansk guvernør i Arkansas Mike Huckabee.

Når hun forlader sit arbejde for præsidenten i Washington D.C., flytter hun samtidig tilbage til Arkansas.