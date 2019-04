Dyrkning og produktion af cannabis boomer i flere lande i takt med, at det bliver lovligt at bruge de grønne planter til såvel medicinske formål som for sin egen fornøjelses skyld. (Arkivfoto)

Maorier har høje forhåbninger til cannabis

Blandt New Zealands oprindelige befolkning giver en ny virksomhed håb om, at hampplanten, der har bidraget til mange unges problemer, nu kan skabe job i stedet.

Men en nylig udvikling har gjort, at han nu ser hampplanten, der har skabt så mange problemer for de unge, som noget, der kan være med til at skabe bedre tider for den oprindelige newzealandske maoribefolkning.

Manu Caddie har altid været modstander af cannabis. Som socialarbejder har han set alt for mange unge maorier i sit lokalmiljø i New Zealand få problemer på grund af stoffer og alkohol.

