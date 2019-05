Manning nægter at forklare sig: Skal tilbage i fængsel

Beslutningen blev taget, fordi Manning igen nægtede at afgive forklaring foran en føderal storjury under efterforskning af WikiLeaks.

Dommer Anthony Trenga har besluttet, at Manning fortsat skal holdes varetægtsfængslet for at udvise foragt for retten.

Episoden i retten finder sted kort tid efter en lignende episode, hvor hun i marts også blev fængslet for at udvise foragt for retten, da hun nægtede at vidne i retten.

Whistlebloweren blev løsladt 10. maj fra et fængsel i delstaten Virginia efter 62 dage bag tremmer. Få dage efter ser det dog ud til, at hun skal tilbage, hvor hun kom fra.

Inden retsmødet torsdag havde den tidligere efterretningsofficer allerede varslet, at hun nægtede at afgive forklaring.

- Jeg kommer ikke til at respektere denne storjury, sagde hun til journalister udenfor Retten i Alexandria inden høringen gik i gang.

Dommer Trenga pålagde Manning en bøde på 500 dollar om dagen, såfremt hun ikke afgiver vidneforklaring inden 30 dage, lød det i retten.

Dog bliver det forhøjet til 1000 dollar dagligt, hvis Manning ikke forklarer sig, inden der er gået 60 dage.

- Jeg vil hellere sulte ihjel, end at ændre mine holdninger i denne henseende, siger hun ifølge avisen Washington Post.

- Det mener jeg ret bogstaveligt, siger Manning.

Tidligere har Manning afsonet syv års fængsel for at have lækket hundredtusinder af dokumenter om USA's krigsførelse.

Hun blev dømt for at lække enorme mængder af hemmelige dokumenter om USA's krigsførelse i Afghanistan og Iran. De dokumenter blev spredt igennem WikiLeaks.

Oprindeligt skulle hun afsone 35 års fængsel, men den tidligere præsident Barack Obama brugte sin bemyndigelse til at afkorte straffen.

Den transkønnede Manning, der tidligere gik under fornavnet Bradley, har mistænkt regeringen for at forsøge at genoplive hendes gamle retssag.

Ifølge hende var anklagemyndigheden utilfredse over den store bid, der blev skåret af hendes mange år i fængsel.