Mange tusinde på gaden i russisk by: Kræver Putins afgang

Demonstranterne er rasende over, at det russiske styre har fængslet den lokale guvernør, og de kræver, at præsident Vladimir Putin skal træde tilbage.

For tredje weekend i træk er tusindvis af russere på gaden i byen Khabarovsk i den fjernøstlige del af landet.

Arrangørerne siger, at 90.000 mennesker er på gaden, mens embedsmænd hævder, at kun 6500 er mødt op. Tv-billeder viser, at det er en meget stor demonstration.

Khabarovsk ligger nær grænsen til Kina. I to uger har der været gentagne demonstrationer efter fængslingen af regionens guvernør, Sergej Furgal.

De mange demonstranter går lørdag gennem byens gader og svinger med regionens flag, mens de råbet slagord mod Putin.

- Putin gå af, lyder råbet gentagne gange, mens bilister dytter i bilhorn for at støtte demonstranterne.

Politifolk med mundbind har taget opstilling, men lader demonstrationen forløbe, selv om der er udstedt et forbud mod forsamlinger for at modvirke smitte med coronavirus.

Det tyder på, at demonstrationen lørdag er større end de tidligere, der har været afholdt de to foregående lørdag.

Den 50-årige Furgal blev fængslet for to uger siden, og mandag blev han officielt fyret af Putin.

Furgal, som er medlem af det nationalistiske parti LDPR, blev valgt med stort flertal i 2018. Han vandt valget mod en kandidat, der havde støtte fra Putins regeringsparti.

Men nu siger russiske anklagere, at Furgal organiserede drab på en række erhvervsfolk i det østlige Rusland i 2004 og 2005.